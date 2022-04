Viele Stadthoteliers gaben den Schlüssel ab

Jedes sechste Wiener Hotel hat Corona nicht überlebt. Der Anfang vom Ende oder nötiger Wandel?

Der Trend ist nicht ganz überraschend, in Zahlen gegossen sieht die Entwicklung in der städtischen Hotellerie aber doch dramatisch aus. Seit Beginn der Pandemie hat die Zahl der Hotels in Wien um 16 Prozent abgenommen - fast jeder sechste Beherbergungsbetrieb hat in der Zeit seine Pforten für immer geschlossen. Nach jüngsten Zahlen gab es in der Bundeshauptstadt 347 Betriebe mit 63.363 Betten. Zu Ausbruch der Pandemie waren es etwa 411 Betriebe mit 68.504 Betten.

Auf den ersten Blick ...