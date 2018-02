Vielen mittelständischen Firmen geht es sehr gut

Wegen der guten Konjunktur wird der Fachkräftemangel zu einer der größeren Sorgen.

Seit zehn Jahren erhebt die Unternehmensberatung Ernst Young (EY) jährlich die Lage für die mittelständischen Unternehmen in Österreich. Die Befragung von 900 Firmen, die im Dezember 2017 durchgeführt wurde, ergab für heuer bei mehreren Kriterien so gute Werte wie noch nie. So zeigten sich 68 Prozent der befragten Unternehmen mit der Geschäftslage uneingeschränkt zufrieden (in Salzburg waren es so gut wie alle Firmen/98 Prozent). Jeweils ein Drittel der Firmen will heuer die Investitionen (in Salzburg 27 Prozent) steigern und neue Jobs schaffen. Und vier von zehn Unternehmen - in Salzburg sogar sechs von zehn - erwarten einen weiteren Aufschwung.