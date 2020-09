Vier Angebote für Österreich-Tochter von Wirecard

Die Österreich-Tochter des insolventen deutschen Zahlungsabwicklers Wirecard dürfte in Kürze verkauft werden. Insolvenzverwalterin Ulla Reisch hat vier Angebote für die in Graz ansässige Wirecard Central Eastern Europe GmbH vorliegen. "Der Verkaufsprozess wird sich aufgrund der vorliegenden Anbote noch in diese Woche ziehen", teilte sie der APA am Montag auf Anfrage mit.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Die Österreich-Tochter der Firma findet woh einen Abnehmer