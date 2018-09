Vier neue Stiftungsprofessuren in Wien, Graz und Linz

Vier neue Stiftungsprofessoren hat Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) am Donnerstag in Wien vorgestellt. Zwei kommen an die Technische Universität (TU) Graz, jeweils eine an die TU Wien und die Uni Linz. Das Ressort fördert mit sechs Mio. Euro die Hälfte der Kosten, Firmen die andere Hälfte. Themen der Professuren sind Industrie 4.0, Fertigungstechnik, Data Science und Transportlogistik.

SN/APA/Mike Ranz Infrastrukturminister Hofer stellte die Stiftungsprofessoren vor