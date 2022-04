Viktor Mayer-Schönberger: "Die Maschine kann nicht träumen"

Oxford-Professor Viktor Mayer- Schönberger will Techgiganten zwingen, ihre Daten zu teilen.

Die vergangenen Tage hat Viktor Mayer-Schönberger in seiner Salzburger Heimat verbracht. Nun ist der Oxford-Professor aus Zell am See wieder bei seinen Studenten in Südengland. In seinem neuen Buch "Access Rules" schreibt er über das Brechen der Datenmonopole von Google und Co.

Wem gehören Daten? Viktor Mayer-Schönberger: Niemandem, und das ist gut so. Es wäre ganz schlimm, wenn es ein Eigentumsrecht auf Daten gäbe, schließlich sind Daten ja bloß Abbildungen der Wirklichkeit. Vor 100 Jahren hat man sich ...