Virenschleuder Baustelle - Suche nach Regeln für die Bauwirtschaft

Darf noch gebaut werden, fragen sich Bauherren, Firmen und Mitarbeiter und wenn ja, wie. Es geht nicht zuletzt um Haftungsfragen.

Zwei einsame Bauarbeiter verputzen dieser Tage den Sockel eines Hauses in Wien. Drei Häuserblocks weiter, wird ein Baugerüst abgebaut - und man stellt sich angesichts der Covid-19-Pandemie die Frage: Darf auf Baustellen trotz Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverboten weitergebaut werden. Und wer haftet, wenn jemand an Covid-19 erkrankt oder zahlt, wenn durch die Coronavirus-Krise Zusatzkosten oder Pönalezahlungen für Verzögerungen oder Schutzkleidung anfallen.

Am Montagnachmittag haben die Bau-Sozialpartner zusammen mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober einen Anlauf unternommen, darauf Antworten zu finden. Denn derzeit sei die Lage vollkommen unklar, sagen Vertreter der Bauwirtschaft und der Gewerkschaft unisono.

Große Baufirmen wie die Strabag haben bereits vorige Woche sämtliche Baustellen in Österreich eingestellt und die Mitarbeiter zur Kurzarbeit angemeldet. Viele Firmen versuchen aber noch ihre Arbeiten fortzusetzen - teils auch, weil Druck von den Auftraggebern kommt.

"Es kann nicht sein, dass noch immer Arbeitnehmer mit Firmenbussen durch ganz Österreich zur Baustelle gekarrt werden, sagt Josef Muchitsch, Chef der Gewerkschaft Bau-Holz. "Das ist ein unhaltbarer Zustand." Er schätzt, dass zwar 50.000 Bauarbeiter nicht mehr arbeiten müssen, 45.000 hingegen schon - obwohl sogar schon Bauherren den Kopf schüttelten. Die Beschäftigten in der Bauwirtschaft dürften nicht zu Beschleunigern des Virus werden, sagt Muchitsch. Wenn es jetzt einen späten Wintereinbruch gäbe, müsste die Arbeit auch für Wochen ruhen.

Ein Meter Abstand im Mannschaftsquartier und im Firmenbus?

Grundsätzlich gilt auch auf dem Bau die Ein-Meter-Abstand-Regel um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. In der Praxis ist dies gerade auf großen Baustellen schwer umzusetzen. Zudem sind die Beschäftigten oft in engen Mannschaftsquartieren untergebracht oder werden in Sammelbussen zu den Einsatzorten transportiert.

Notwendig seien klare Regeln für alle Unternehmen, unter welchen Bedingungen und gegebenenfalls mit welchen Schutzvorkehrungen für Beschäftigte weiter gearbeitet werden dürfe, betont der Chef der Baugewerkschaft. Die Vorgaben sollten in einer Verordnung veröffentlicht werden. Und: Die Lösung müsse sicherstellen, dass am Ende der Krise nicht Bauherren, Bauunternehmen und Bauarbeiter über Rechtsanwaltskanzleien streiten und sich wechselseitig mit Schadenersatzklagen überziehen.

Darauf hofft auch die Bauindustrie. "Die klarste Vorgabe wäre, wenn alle Baustellen gestoppt werden", sagt Matthias Wohlgemuth, Geschäftsführer des Verbandes der Industriellen Bauunternehmen Österreichs (VIBÖ). Möglich wäre das, wenn die Baustellenschließungen als "Höhere Gewalt" durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie eingestuft würden. Ein solcher Eingriff in zivilrechtliche Verträge würde verhindern, dass "ein Rattenschwanz an rechtlichen Fragen" aus der Krise erwachse. Es gebe durchaus verständnisvolle Bauherren - konkret etwa die Autobahnfinanzierungsgesellschaft Asfinag (die alle nicht dringenden Baustellen geschlossen hat), sagt Wohlgemuth. Andere würden aber schriftlich auf der Fortsetzung der Arbeiten beharren, schon um ihre Rechtsposition für einen eventuellen späteren Streitfall abzusichern und die Verantwortung auf den Auftragnehmer abzuwälzen.

Die Bauindustrie sieht auch andere Probleme, weil etwa nicht ausreichend geeignete Schutzkleidung verfügbar sei oder Gesichtsmasken dringender in der Medizin benötigt werden. Zudem fehlten auf den Baustellen viele Mitarbeiter von Subunternehmen aus Osteuropa, die wegen der Grenzschließungen nicht kommen können. Es gebe etwa in ganz Österreich keinen Eisenbieger, sagt Gewerkschafter Muchitsch.

Die Wirtschaftskammer würde einen Generalstopp in der Bauwirtschaft gern vermeiden, weil damit die Lieferketten in weiteren Branchen - wie in der Holzwirtschaft oder bei den Herstellern von Baumaterial - unterbrochen würden. Stattdessen könnte etwa mit weniger Belegschaft und entsprechender Ausrüstung und Distanz langsamer weitergebaut werden. Ziel sei jedenfalls eine Sozialpartner-Einigung, heißt es aus der Wirtschaftskammer.