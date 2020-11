"Virtuelle Restaurants" auch in Salzburg: Wer kocht in der Geisterküche?

Während Gasthäuser zu sind, haben "virtuelle Restaurants" geöffnet - und liefern Essen. Diese "Ghost Kitchens" gibt es auch in Salzburg.

Der Magen knurrt. Das Angebot der Online-Lieferdienste ist groß: Soll es ein Avocado Crush Burrito von "Mamacita" mit Chili Cheese Nachos sein? Eine koreanische Bowl bei "Gangnam Kitchen", oder ein Bacon-Burger bei "Cheesus Burger"? Egal. Denn alle Bestellungen landen in der Küche von Daljit Bhachoo in der Rainerstraße nahe des Salzburger Hauptbahnhofs. Dort werden Burritos, Burger oder koreanisches Hähnchen zubereitet und per Fahrradkurier geliefert.

Bhachoo betreibt eine "Ghost Kitchen". Eine Geisterküche? Darunter versteht man ein neues Franchisekonzept, das ...