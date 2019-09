Voest verlangt teilweise Stromkosten-Refundierung

Der neue voestalpine-Generaldirektor Herbert Eibensteiner möchte - nach dem Vorbild anderer Länder - eine teilweise Kompensation der CO2-Zertifikate-Kosten von 100 Mio. Euro, die der Stahl- und Technologiekonzern im Rahmen des Emissionshandelssystems (ETS) im Jahr zahlen muss. In 11 EU-Staaten gebe es einen solchen Stromkostenausgleich, in Polen und Tschechien ab 2021, so Eibensteiner am Dienstag.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Der neue voestalpine-Generaldirektor Herbert Eibensteiner