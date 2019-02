voestalpine erlitt in ersten drei Quartalen Gewinneinbruch

Die voestalpine hat ihren Gewinn in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018/19 gegenüber der Vorjahresperiode halbiert. Unter dem Strich blieb ein Ergebnis von 275,7 Mio. Euro (Vorjahr: 555,9 Mio. Euro), wie der Stahlkonzern am Donnerstag bekanntgab. Im Sommer belastete die umfassende Erneuerung eines Großhochofens in Linz, im Herbst kam es zu Betriebsstillständen im US-Werk in Texas.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Einmalige Investitionen belasten die Bilanz