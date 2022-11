Voestalpine erzielt mehr Gewinn und stellt mehr Lehrlinge ein

Voestalpine blickt auf ein exzellentes erstes Geschäftshalbjahr zurück. Kurzfristig sind die Aussichten düster, auf längere Sicht ist man zuversichtlich, mit grünem Stahl und gut ausgebildeten Fachkräften eine führende Rolle einzunehmen.

Der börsenotierte Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine hat im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende September) laut Vorstandschef Herbert Eibensteiner von hohen Preisen und sehr guter Nachfrage in den meisten Geschäftsfeldern profitiert. So habe man in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld Rekordwerte erzielt.

Der Umsatz erhöhte sich um 36,6 Prozent auf 9,3 Mrd. Euro, was Finanzvorstand Robert Ottel mit den im ersten Quartal stark gestiegenen Rohstoffkosten sowie den in weiterer Folge höheren Energiekosten erklärte. Eibensteiner erwartet, dass die hohe Nachfrage im ...