voestalpine-Produktion für Spezialprofile im Mostviertel

Die börsennotierte Stahlkonzern voestalpine hat am Donnerstag in Bruckbach (Bezirk Amstetten) eine neue Produktionshalle für Industriemesser eröffnet. In den Ausbau der Fertigung wurden fünf Mio. Euro investiert. Die 2.000 Quadratmeter große Halle der voestalpine Böhler Profil stellt laut einer Aussendung "eine wichtige Absicherung" der 140 Arbeitsplätze an dem Standort in Niederösterreich dar.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die neue Produktionshalle sichere die 140 Arbeitsplätze am Standort