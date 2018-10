voestalpine schraubte Geschäftszahlen zurück

Der Linzer Stahlkonzern voestalpine schraubt seine Geschäftszahlen nach unten. Mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 860,1 Mio. Euro und einem Betriebsergebnis (EBIT) von 479,5 Mio. Euro liegen die vorläufigen Zahlen für das 1. Halbjahr 2018/19 unter den Erwartungen des Marktes.

Der Vorstand des börsenotierten Traditionskonzerns geht nun für das Geschäftsjahr 2018/19 von einem EBIT von etwas unter 1 Mrd. Euro aus. Zuvor lag der Ausblick auf Vorjahresniveau. 2017/18 wurde ein Rekordergebnis von 1,18 Mrd. Euro erzielt, im Geschäftsjahr davor waren es 823 Mio. Euro. "Das verringerte Ergebnis sowie die dargestellten Faktoren wirken sich auch entsprechend auf die Entwicklung des Cash Flow aus", so die voestalpine am Mittwoch.

Als Grund für die Rücknahme der ursprünglichen Prognose wurden vom Konzern am Mittwoch folgende Gründe genannt: Protektionistische handelspolitische Maßnahmen, Verwerfungen im Automobilsektor wegen des Abgasskandals, erhöhte Kosten aus dem Hochlauf der Automobilaktivitäten in Nordamerika, ungeplante Stillstände der HBI-Anlage in Texas und das Niedrigwasser auf der Donau.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat es im Werk der voestalpine in Texas Mitte vergangener Woche einen Brand gegeben, seitdem steht die ganze Anlage still. Der Brand selbst brach nach einem Gasgebrechen aus und wurde laut voestalpine nach einer Minute gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden, nach der Ursache wird noch geforscht.

Wie hoch der Schaden ist, lässt sich laut dem Stahlkonzern noch nicht beziffern, bis Freitag soll das Stahlwerk wieder hochgefahren werden. Die voestalpine beschäftigt in dem südlichen US-Bundesstaat gut 200 Mitarbeiter.

Die Aktien der voestalpine sind am Mittwoch zu Mittag an der Wiener Börse auf Talfahrt gegangen. Sie sackten um 6,73 Prozent auf 31,46 Euro ans Ende des ATX ab. Zwischenzeitlich fielen sie auf 30,88 Euro - so tief wie seit Anfang November 2016 nicht mehr.

Quelle: APA