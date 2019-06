voestalpine zieht 10-Jahres-Auftrag für Rolls-Royce an Land

Die voestalpine hat einen weiteren Auftrag im Luftfahrtbereich an Land gezogen und liefert ab 2020 für zehn Jahre Vormaterial für Triebwerksscheiben an den britischen Triebwerkebauer Rolls-Royce. Das gab der Stahlkonzern am Mittwoch bekannt. Über den Auftragswert wurden keine Angaben gemacht, Branchenkenner schätzen das Volumen jedoch im "dreistelligen Millionenbereich" ein.

SN/APA/VOESTALPINE/UNBEKANNT voestalpine erhält Großauftrag für Rolls-Royce