voestalpine zieht Bremsspur

Ein Cocktail aus internationalen Handelskonflikten, neuen Autoabgastests, Reparaturen und Hochwasser lässt den Halbjahresgewinn einbrechen.

Es ist ein ungewohnter Dämpfer für den erfolgsverwöhnten Linzer Stahlkonzern voestalpine. Im ersten Halbjahr 2018 brach das Betriebsergebnis (EBIT) um 18 Prozent auf nunmehr 480 Millionen Euro ein, auch das operatives Ergebnis (EBITDA) fiel um 109 Mill. Euro schwächer aus, es betrug zur Halbzeit des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 (1. April bis 30. September) 860 (nach 969) Mill. Euro.

Immerhin konnte der Umsatz um 6 Prozent auf 6,7 Mrd. Euro zulegen. Die Zahl der Mitarbeiter stieg ebenfalls, um 1293 Personen (+2,6 Prozent) auf nunmehr 51.931 Vollzeitäquivalente, das ist der höchste Stand seit dem Börsegang 1995.

Für den deutlichen Ergebnisrückgang nennt der scheidende voestalpine-Chef Wolfgang Eder eine Reihe von Gründen, von geopolitischen Verwerfungen über Probleme der Autoindustrie bis zu Wetterunbilden und internen Faktoren. Dennoch könne man mit dem Ergebnis "durchaus zufrieden sein".

Die Gemengelage unterschiedlicher Faktoren führte dazu, dass die Linzer Stahlkocher bereits vor zwei Wochen ihre Aktionäre mit einer "Gewinnwarnung" aufschreckten. Im Gesamtjahr 2018/19 werde man das ursprünglich wieder angepeilte Rekord-EBIT des Vorjahres von 1,18 Mrd. Euro wohl um rund 200 Mill. Euro verfehlen, auch das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde um 200 Mill. Euro zurückgenommen.

Die Rahmenbedingungen hätten sich seit September zu verändern begonnen, berichtet Eder. Erstmals habe sich auch der globale Handelsstreit zwischen China und den USA ausgewirkt, die Spirale aus Sanktionen und Gegensanktionen schlage in der Zwischenbilanz mit etwa 30 bis 40 Millionen Euro zu Buche.

Bremsspuren in der Bilanz hinterließen auch die Probleme bei der Umrüstung von Dieselautos. Der neue vorgeschriebene Abgastest WLTP habe zu Verwerfungen und einer Abkühlung in der europäischen Autoindustrie geführt, sagt Eder. Wie diese reagieren werde, dürfte sich nach Weihnachten zeigen, manche Schwankungen könnten über verlängerte Werksferien ausgesteuert werden. Längerfristig könnten die Folgen aber ins Gewicht fallen, voestalpine erzielt rund ein Drittel seiner Umsätze im Autobereich.

Mit Abstand die größte Gewinnbremse im Halbjahr war die Generalsanierung des Hochofens in Linz. Allein wegen dieser routinemäßig alle 13, 14 Jahre erforderlichen Maßnahme konnte der Hochofen mehr als 100 Tage nicht genutzt werden. Dadurch seien Ausfälle in Höhe zwischen 150 und 160 Mill. Euro entstanden. Ein Drittel davon konnte überkompensiert werden, die übrigen zwei Drittel entsprechen der Differenz zum Vergleichswert des Vorjahres.

Geringeren Einfluss auf das Halbjahresergebnis hatte ein hochwasserbedingter Betriebsausfall in der HBI-Anlage in Texas, in Summe stand dort die Produktion sieben Wochen still. Kosten verursachte auch das Hochfahren neuer Anlagen im Zuge der Expansion in den USA sowie die angelaufene Errichtung des volldigitalen Edelstahlwerks in Kapfenberg.

De facto keine Rolle spielten die Zwischenwahlen in den USA, auch im Streit um Strafzölle sei man bisher gut davongekommen. Bei 4500 eingereichten Gegenanträgen habe man größtenteils Recht bekommen.

Sorgen bereiten dem voestalpine-Chef steigende Preise für Strom und CO 2 -Emissionen. Zudem mache das anhaltende Niedrigwasser Transporte per Schiff derzeit unmöglich.

Die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie will Eder nicht kommentieren. Er hoffe auf "eine vernünftige Lösung und vernünftige Ziffern". Die Welt werde in den nächsten Monaten nicht einfacher. Auch weil sich die globale Konjunktur etwas eintrübt. Von einem Crash-Szenario sei man freilich weit entfernt, es handle sich vielmehr um eine "sanfte Landung" (soft landing) nach zwei, drei Jahren hervorragender Konjunktur, sagt Eder. Nach Jahren des Booms kehre man jetzt in den Normalmodus zurück.