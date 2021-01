Vokabelheft für Coronahilfen

Steuerexperten kritisieren immer neue Instrumente. Brüssel kontert die Kritik des Finanzministers.

In der Salzburger Steuerberatungskanzlei Klinger & Rieger wollten am Montag schon einige Klienten wissen, wie der 30-Prozent-Ausfallsbonus funktioniert, den Finanzminister Gernot Blümel für den pandemiebedingt verlängerten Lockdown in Aussicht gestellt hat. Doch die Experten der auf Klein- und Mittelbetriebe spezialisierten Kanzlei mussten passen. "Am Wochenende macht die Regierung Versprechungen und am Montag weiß keiner, was genau kommt", merkt Sina Klinger kritisch an. Das mache die Arbeit schwierig.

Das neueste Hilfsinstrument für coronageplagte Firmen wird eine Mischung aus Umsatzersatz ...