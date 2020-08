Volksbanken erlitten im Halbjahr 2020 Gewinneinbruch

Wegen höherer Risikovorsorgen und starker Kursschwankungen an den Märkten hat der Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr 2020 einen Gewinneinbruch erlitten. Unterm Strich blieben nach sechs Monaten 30,3 Mio. Euro übrig, nach 121,7 Mio. Euro in der Vorjahresperiode, teilte die Bank am Montag mit.

SN/APA (OTS/Volksbank Wien AG)/VOLK Für Volksbank-Kunden gibt es einige Neuerungen wie die Debit Mastercard