Vom Bezahlen zum digitalen Markt

Eine Fachtagung befasst sich in Salzburg derzeit mit der Zukunft des Bankgeschäfts. Dabei geht es nicht nur um Software und Technik, sondern darum, wie die Finanzwelt auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen kann.

Bitcoins oder andere Kryptowährungen einfach so am Geldautomaten kaufen und die digitale Geldbörse aufladen? Zugegeben, das klingt sehr nach Fantasie, aber bei einer Fachtagung im Wyndham Grand Hotel am Salzburger Hauptbahnhof sind derartige Prototypen derzeit ausgestellt. Noch bis heute, Mittwoch, geht es bei der Tagung, die die Firma Salzburger Banken Software (SBS) veranstaltet, um die Zukunft des Bezahlens und darum, wie sich das Geschäft für die Banken dadurch verändert.