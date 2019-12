Ein Laib Brot um 6 bis 7 Euro? Eine Gruppe von jungen Bäckern hat ein totgesagtes Handwerk wieder belebt. Sie will aber mehr verändern als nur ihre Branche.

Wer am Samstag in der Wiener Innenstadt unterwegs ist, könnte angesichts der Menschenschlangen vor mancher Bäckerei denken, es gebe dort etwas gratis. Oder sich an die Mangelwirtschaft der DDR erinnert fühlen, wo Anstellen Alltag war. Geduldig warten distinguierte Herren, moderne ...