Heimarbeit war in den Fünfziger-Jahren gang und gäbe. Mit Corona kehrte sie - in anderer Form - zurück. Nun füllen sich die Büros langsam wieder.

Man nannte es das Wirtschaftswunder am Küchentisch: In den 1950ern boomte Heimarbeit. Auf vielen Tischen stand eine Nähmaschine. Gerade im Textil-Mekka Vorarlberg war es bis in die Siebziger Usus, dass Frauen zu Hause im Auftrag von Firmen nähten. In der ...