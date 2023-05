Von BMW zu Palfinger: Alexander Susanek wechselt als Produktions-Vorstand zum Salzburger Kranbauer

Der ehemalige Geschäftsführer der BMW Motoren in Steyr und bisheriger Leiter der Antriebsproduktion der BMW Group, übernimmt per 1. Juli 2023 den Vorstandsposten des COO bei Palfinger. Der gebürtige Münchner soll sich dort um die Transformation zu einem globalen Technologieunternehmen kümmern.

Susanek folgt auf Martin Zehnder, der nach 15 Jahren sein Mandat nicht weiter verlängert hat, so Palfinger am Mittwoch in einer Aussendung. Weiters im Vorstand sind, wie bisher, Vorstandsvorsitzender Andreas Klauser und Finanzvorstand Felix Strohbichler.

Susanek studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen an der TU München und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München in Betriebswirtschaft. Er startete seine Karriere 2005 beim Lkw-Hersteller MAN. Nach verschiedenen Fach- und Führungspositionen leitete er dort von 2011 bis 2014 als General Manager das Montagewerk für schwere LKW im polnischen Niepolomice.

Leiter des größten Motorenwerks von BMW

2014 wechselte er zur BMW Group. Nach Stationen als Leiter des Prototypenbaus PKW in München und Montageleiter im Werk Regensburg übernahm er 2020 als Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH die Leitung des weltweit größten Motorenwerks der BMW Group in Steyr. Seit November 2022 war er für die weltweite Antriebsproduktion bei BMW verantwortlich.

"Mit Alexander Susanek als COO sichern wir die Transformation von Palfinger zu einem global führenden Technologieunternehmen langfristig und nachhaltig ab", betonte Aufsichtsratsvorsitzender Hubert Palfinger. Vor allem die Erfahrung in unterschiedlichen operativen Bereichen und Schlüsselpositionen sowohl bei MAN Trucks wie auch bei der BMW Group, machten den gebürtigen Münchner zur idealen Besetzung für die Position.

Alexander Susanek ist verheiratet und Vater von drei Kindern.