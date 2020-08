Der Kontrast könnte nicht größer sein: Mitten in Coronazeiten wechselt der österreichische Wirtschaftsdelegierte Martin Glatz von China ins liberale Schweden.

20 Jahre lang war Martin Glatz als Delegierter der Außenwirtschaft Österreich (AWO) in den Ländern Asiens unterwegs. Eine Gesichtsmaske zu tragen ist ihm dabei zur Gewohnheit geworden - "ob SARS-bedingt in Hongkong, bei Erkältungen oder nach dem Fukushima-Super-GAU in Japan ...