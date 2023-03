Vor 65 Jahren: Die erste Stewardess der AUA erinnert sich

Sternstunde für Österreichs Luftfahrt. Vor 65 Jahren, am 31. März 1958, ging die AUA erstmals in die Luft. Maria Jakl war live dabei.

Die ersten AUA-Uniformen, wie sie bis in die 1960er Jahre im Einsatz waren.

In den ersten Jahren operierte die AUA mit Maschinen des Typs Vickers Viscount.

Die drei Flugbegleiterinnen beim AUA-Erstflug nach London am 31. März 1958 (v.l.n.r.): Maria Jakl, Ilse Olsen, Lore Pfitzner.

Der Wunsch zu fliegen entstand im Zweiten Weltkrieg. "Ich habe als kleines Mädchen immer den Flugzeugen am Himmel nachgeblickt", erzählt Maria Jakl. Mit Freundlichkeit hatte die Luftfahrt damals noch nichts zu tun. Es waren meist Bomber der Alliierten auf dem Weg zu den Waffen- und Munitionsfabriken in Hirtenberg und Wiener Neustadt, die die zu Kriegsende Zwölfjährige vom elterlichen Haus in Niederösterreich aus sah.

Es dauerte noch einmal zwölf Jahre, bis 1957 die Austrian Airlines (AUA) gegründet wurden. Erst ...