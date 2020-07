Vorarlberg und Oberösterreich Spitzenreiter bei E-Autos

Vorarlberg und Oberösterreich sind die E-Auto-Spitzenreiter. Sechs Prozent der im ersten Halbjahr 2020 im Ländle neu zugelassenen Pkw fahren nur mit Strom, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Montag. In Oberösterreich sind es 5 Prozent, gefolgt von Salzburg und Niederösterreich (mehr als 4 Prozent), Wien, Steiermark und Tirol (je 3,8 Prozent) sowie Kärnten und Burgenland (mehr als 3 Prozent).

SN/APA (dpa)/Martin Gerten Der "E-Anteil" der Neuzulassungen liegt österreichweit bei 4,3 Prozent