Vorarlberger Bäckerei Ölz gibt ihre Ankerbrot-Anteile ab

Die Vorarlberger Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH hat ihre Anteile an der Wiener Bäckerei Ankerbrot an die anderen Gesellschafter rund um den Sanierer Erhard Grossnigg abgegeben. Das berichteten am Donnerstag mehrere Vorarlberger Medien. Man habe sich im besten Einvernehmen getrennt und arbeite nach wie vor zusammen, hieß es. Zum finanziellen Aspekt des Anteileverkaufs gab es keine Angaben.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Grossnig übernimmt weitere Ankerbrot-Anteile