Vorarlberger Bäckerei Ölz steigert Umsatz auf Rekordwert

Der Vorarlberger Großbäcker Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH & Co KG hat seinen Umsatz 2019 um 1,8 Prozent auf 206,4 Mio. Euro (2018: 202,8 Mio.) gesteigert und damit den höchsten Wert in der Firmengeschichte erzielt. Die Auswirkungen der Coronakrise auf das heurige Ergebnis seien noch nicht abschätzbar, so Ölz am Montag. Man gehe aber auch in den nächsten Wochen von einem höheren In-Home-Konsum aus.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Jens Kalaen Rekordumsatz bei Ölz im vergangenen Jahr