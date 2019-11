Die Wirtschaftslage trübt sich ein. Alle wissen: 2020 geht es bergab. Viele Firmen beginnen bereits, sich für den Abschwung zu rüsten.

Die Arbeitslosenzahlen sind weiter erfreulich, das Wort Rezession will keiner in den Mund nehmen. Und doch: In vielen Betrieben werden derzeit bereits ganz andere Überlegungen gewälzt - verlängerter Betriebsurlaub über Weihnachten? Überstundenabbau?

Wolfgang Meyer, Geschäftsführer des niederösterreichischen Maschinenbauers ...