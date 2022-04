Vorbild Niederlande? Flexibler Arbeitsmarkt mit Mangelerscheinung

Die Niederlande haben die niedrigste Arbeitslosenquote der EU. Hinter den guten Zahlen verbergen sich interessante Details. Als Vorbild für Österreich taugt das Land bedingt.

In der Zentrale des UWV-Werkbedrijf, des niederländischen Pendants zum heimischen Arbeitsmarktservice, herrscht derzeit fast gespenstische Ruhe. Der Grund dafür ist nicht, dass die Niederlande mit 3,4 Prozent im Februar eine historisch niedrige Arbeitslosenquote und die geringste in der EU haben (Österreich 4,8 Prozent). Die mehr als 20.000 Beschäftigten, zuständig für alle Arten von Arbeitnehmerversicherung, sind seit Pandemiebeginn im Homeoffice. "Wir bieten persönliche Termine an, wenn das Betroffene verlangen", sagt UWV-Chef Maarten Camps, und man werde das wieder verstärken, um die ...