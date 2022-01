Vorstand der Liechtensteinischen Landesbank in Österreich: "Salzburg ist ein interessanter Markt für uns"

Die Liechtensteinische Landesbank setzt bei der Geldanlage auf wachstumsstarke Aktien, Immobilien und nachhaltige Finanzprodukte, nicht zuletzt wegen der steigenden Inflation.

Die Schweizer gehen, die Liechtensteiner bleiben - so ließe sich die Entwicklung auf Österreichs Private-Banking-Markt beschreiben. Im Dezember 2020 verkaufte die UBS ihr Geschäft mit vermögenden Privatkunden an die Österreich-Niederlassung der LGT. Der Bank des Fürstenhauses von Liechtenstein flossen damals vier Mrd. Euro Kundengelder zu. Im Frühjahr 2021 folgte die Credit Suisse. Sie empfahl ihren Kunden, zur Liechtensteinischen Landesbank (LLB) zu wechseln. Mit der Transaktion wanderten eine Mrd. Euro verwaltetes Vermögen und zehn Beschäftigte zur LLB in Österreich. Zur Jahresmitte ...