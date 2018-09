VW-Abgasskandal: OGH lehnt Schadenersatz für Autokäufer ab

Das Handelsgericht Wien hingegen billigte einer Besitzerin eines VW-Touran zu, sie sie vom Autohersteller und vom Händler getäuscht worden. Sie erhielt sogar mehr Geld zugesprochen als sie für das Auto im Jahr 2014 bezahlt hatte.

Am 18. September ist es genau drei Jahre her, dass der Abgasskandal um manipulierte Dieselautos bei Volkswagen bekannt wurde. Damals musste Europas größter Autokonzern den Einbau von illegaler Software für die Abgasreinigung bei den Zulassungstests einräumen, nachdem US-Behörden den Schwindel aufgedeckt hatten. Weltweit waren rund elf Millionen Fahrzeuge betroffen, davon rund 360.000 in Österreich.