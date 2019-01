VW-Abgasskandal - VKI empfiehlt rasche Anmeldung zu Klage

Durch den Abgasskandal bei Volkswagen betroffene Autobesitzer der Marken VW, Audi, SEAT und Skoda können sich gesichert nur mehr in der kommenden Woche bei der in Deutschland geschaffenen Musterfeststellungsklage kostenlos anmelden und so die Chance auf Schadenersatz wahren, weist der Verein für Konsumenteninformation (VKI) am Freitag in einer Aussendung hin.

SN/APA (AFP)/SAJJAD HUSSAIN Auch für Österreicher besteht die Chance auf Entschädigung