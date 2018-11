VW-Käuferin bekommt wegen Schummelsoftware Kaufpreis zurück

Eine VW-Käuferin darf wegen des Einbaus von Schummelsoftware, die am Prüfstand besonders niedrige Abgaswerte erzeugt, ihren VW-Golf an den Händler zurückgeben und den Kaufpreis zurückfordern. Zu diesem Urteil kam das Oberlandesgericht Wien in zweiter Instanz. Der Autohändler, gegen den geklagt worden war, sieht das Urteil (3 R 38/18g) als Einzelfall und geht in Berufung.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Julian Stra Niederlage für Autohändler vor Gericht