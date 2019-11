VW-Skandal drückte Verkauf von Dieselautos auf Rekordtief

Der VW-Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen bremst den Verkauf von Dieselautos seit vier Jahren massiv ein. Heuer in den ersten zehn Monaten sank der Anteil von Diesel-Pkw an den Neuzulassungen in Österreich auf 38,2 Prozent und damit auf den seither niedrigsten Wert. Im Gesamtjahr 2015 lag der Anteil noch bei 58,3 Prozent, wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bekanntgab.

Private Nachfrage nach Dieselautos mittlerweile mäßig