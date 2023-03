Wagrain will als Tourismusort keine Mogelpackung sein

Deshalb legt sich die Pongauer Tourismusregion bei der Nachhaltigkeit ordentlich ins Zeug - und lässt dabei die Hüllen fallen.

Tourismus wird gern über romantische Bilder verkauft. Etwa mit einem glücklichen Huhn, das in der grünen Wiese sitzt. Für Wolfgang Wild, Marketingchef im Tourismusverband Wagrain-Kleinarl ist das nichts. Er führt zum Fototermin ins Biohühnerdorf der Familie Weichselbraun, die ihre Eier an den Lebensmittelkonzern Spar verkauft. Ein Gewusel an Federvieh gackert da aufgeregt im Freilauf-Wintergarten herum. "2000 Hühner sind auf dem Hof", sagt Wild begeistert, "auch das ist nachhaltig."

Falsche Romantik soll in Wagrain-Kleinarl wieder dem Echten Platz machen. ...