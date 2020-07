Waldfonds wird mit 350 Millionen Euro dotiert

Der Nationalrat hat der gebeutelten Forstwirtschaft Hilfe in Aussicht gestellt. Mit den Stimmen von Koalition und FPÖ wurde am Dienstag ein Waldfonds eingesetzt, der mit 350 Millionen dotiert ist. Die Forstwirtschaft hatte zuletzt in erster Linie mit der Borkenkäfer-Plage und der Coronakrise zu kämpfen. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sprach aber auch Sturmschäden an.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Borkenkäfer und Corona-Krise machten Forstwirtschaft zu schaffen