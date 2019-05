Wann Kunststeaks auf den Tellern landen

In 20 Jahren werden bis zu 60 Prozent der Fleischprodukte nicht mehr von Tieren stammen.

Eben erst hat der US-amerikanische Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat einen furiosen Börsestart in New York hingelegt: Der Wert der Aktie hat sich seit Anfang Mai mehr als verdreifacht. Die Nachfrage nach den veganen Burgern und Steaks aus Erbsenprotein ist groß. Der Boom von Fleischersatzprodukten werde anhalten, prognostiziert die Unternehmensberatung A.T. Kearney. Laut ihrer aktuellen Studie werden im Jahr 2040 bis zu 60 Prozent der Fleischprodukte nicht mehr von Tieren stammen. Der globale Fleischmarkt werde weiterhin wachsen, Fleischalternativen und kultiviertes Fleisch aber gewöhnliches Fleisch verdrängen. 2040 würden 35 Prozent "Laborfleisch" verzehrt - das durch Zellvermehrung hergestellt wird - und 25 Prozent vegane Alternativen. Carsten Gerhardt, Landwirtschaftsexperte bei A.T. Kearney, sagt "das Ende der Fleischproduktion, wie wir sie kennen", voraus. Dadurch werde auch die Massentierhaltung schrumpfen. Kultiviertes Fleisch sei nicht nur eine gute Nachricht für Tierschützer, es könne auch helfen, die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren.

2013 wurde der erste Burger aus dem Labor verspeist. Die Tester waren vom Geschmack nur mäßig begeistert. Seither habe sich viel getan, sagt Gerhardt. Dem niederländischen Unternehmen Mosa Meat ist es nach eigenen Angaben gelungen, Fleisch in großen Bioreaktoren mit 10.000 Litern Fassungsvermögen zu züchten. Ein Kilogramm Zuchtfleisch koste aber noch mehrere Tausend Dollar in der Produktion. Bis 2030, schätzt Gerhardt, sei die Industrie aber einerseits so weit, dass der Geschmack echtem Tierfleisch ebenbürtig sei und man andererseits die Kosten im Griff habe: "Bei einem Preis von 40 Dollar pro Kilo Kunststeak könnte Laborfleisch massentauglich werden."

Zuletzt gab es in Deutschland allerdings Umsatzrückgänge bei Fleischersatzprodukten. 2016 wurden lauf GfK 150 Mill. Euro für "Veggie-Fleisch" ausgegeben, in den vergangenen beiden Jahren waren es nur noch 139 und 141 Mill. Euro.

Quelle: SN