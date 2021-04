War es das jetzt mit MAN in Steyr?

Die MAN-Mitarbeiter lehnen eine Übernahme durch Wolf ab. Und der Betriebsratschef wirft das Handtuch.

Die mit großer Spannung erwartete Auszählung der Urabstimmung über die Zukunft des MAN-Werks in Steyr endete am Donnerstag mit einem Paukenschlag. Fast zwei Drittel der 2215 Mitarbeiter - konkret 63,9 Prozent - stimmten gegen eine Übernahme durch den Automobilunternehmer Siegfried Wolf. Die Wahlbeteiligung lag mit 94 Prozent sehr hoch.

Kurz darauf der zweite Paukenschlag. Ausgerechnet am Tag der Auszählung legte der Betriebsratsvorsitzende Erich Schwarz seine Funktion zurück. Das ist zumindest keine glückliche Optik. Schwarz (65) hatte seinen Pensionsantritt zu Jahresbeginn angesichts der Verhandlungen verschoben, den genauen Zeitpunkt aber offengelassen. Als Skeptiker einer Übernahme durch Wolf war er eine Integrationsfigur für den Widerstand gegen die Konzernpläne.

Mit dem klaren Votum der Belegschaft ist die Übernahme durch Wolf wohl vom Tisch - zumindest in der geplanten Form, die einen Stellenabbau und klare Gehaltskürzungen vorsah. Der Automanager hatte sich eine Zustimmung von zumindest zwei Dritteln der Belegschaft gewünscht. Die Abstimmung ergab eine fast so große Mehrheit - allerdings gegen seine Pläne.

"Wir müssen dieses Votum zur Kenntnis nehmen", erklärte Wolf am Donnerstag. Er habe mit seinem Team "viel Herzblut" in das Projekt investiert. Er bedauerte, dass es ihm nicht gelungen sei, genügend Überzeugungsarbeit zu leisten, um Missinterpretationen und Fehlinformationen entkräften zu können. "Dabei kann ich den Zorn vieler nur zu gut verstehen. Aber auch ich konnte das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, sondern nur ein solides, durchdachtes Konzept für die Zukunft entwickeln", sagte Wolf, der stets betont hatte, eine Zukunft "mit den Mitarbeitern" anzupeilen.

"Mein Team und ich haben uns in den letzten Monaten voll und ganz auf dieses Konzept konzentriert. Wir haben an neuen Produkten getüftelt und detaillierte wirtschaftliche Überlegungen entwickelt, unter welchen Bedingungen wir neue konkurrenzfähige Fahrzeuge auf den Weltmarkt bringen können." Ob das einen endgültigen Rückzug bedeutet, blieb offen. Wolfs Pläne hätten vorgesehen, die Marke Steyr wiederzubeleben. Ob es möglich ist, mit MAN erneut in Verhandlungen zur Übernahme des Standorts zu treten, ist noch unklar. Man müsse jetzt einmal abwarten, "bis sich der Pulverdampf gelegt hat", sagte ein Sprecher. Es wurde allerdings klargemacht, dass sich an den wesentlichen Bedingungen des Konzepts nichts ändern könne, weil es sich sonst betriebswirtschaftlich nicht rechne. Das betreffe insbesondere den Personalabbau, der Ende 2022 eingesetzt hätte, bis dahin hätte man für MAN produziert. Dann hätten alle Mitarbeiter das bekannte Angebot einer Einmalprämie verbunden mit einem Gehaltsverzicht um 15 Prozent erhalten. Wolf habe aber bei den Gesprächen mit der Belegschaft in Aussicht gestellt, dass zusätzliche Arbeitsplätze entstehen könnten, wenn es gelinge, weitere Produktionen in Steyr anzusiedeln.

Auch MAN in München zeigt sich "wirklich sehr enttäuscht". Als Konsequenz nehme man "die Pläne zur Schließung des Werks in Steyr wieder auf". Zudem müsse auch der Sozialplan neu verhandelt werden, weil die aktuelle Fassung an die Übernahme des Standorts durch Wolfs WSA geknüpft gewesen sei.

Die deutsche Konzernmutter sei bei den Verhandlungen "bis weit über die Schmerzgrenze gegangen", war aus Kreisen des Konzerns in München zu hören. Man hätte sich auch an einer Zukunft des Werks unter neuer Führung beteiligt, etwa durch die Vergabe von Aufträgen.

Gibt es damit jetzt noch eine echte Hoffnung für die Mitarbeiter? Vorerst sieht es nicht danach aus. MAN lehnt weiter Gespräche mit anderen Interessenten ab, diese seien nicht tragfähig. Ein Konsortium um den oberösterreichischen Unternehmer Karl Egger, der zusammen mit Partnern den Standort Wels längerfristig zu einem "Green Mobility Center" ausbauen möchte, hatte sich vor wenigen Wochen ins Spiel gebracht. Jetzt könnte man Teil der Lösung sein, sagt deren Sprecher Gerald Ganzger als Sprecher. Jetzt würden die Karten neu gemischt, man sei "bereit". Unklar ist noch, wer als großer industrieller Partner dahintersteht.

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesrat Markus Achleitner ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Jetzt wolle man "den MAN-Konzern in die Pflicht nehmen, auch andere Optionen ernsthaft ins Auge zu fassen und mit weiteren Interessenten zu verhandeln", hieß es aus Linz. Das Votum sei "Ausdruck der Enttäuschung" über den Umgang des Konzerns mit den Mitarbeitern, die sich "eine derartige Behandlung aufgrund der bisher erbrachten Leistungen keinesfalls verdient" hätten. Für Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ist die Entscheidung "bedauerlich, aber zu respektieren". Sie setze sich weiter für den Erhalt heimischer Arbeitsplätze und die Absicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich ein.