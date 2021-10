Warm anziehen für die Weihnachtsfeier

Für Firmenfeiern sieht es auch heuer nicht rosig aus. Betriebe stornieren, warten ab oder planen um: Gefeiert wird früher - und im Freien.

Feuerschalen, Marktstände, rote Teppiche und kistenweise Weihnachtsdekoration: Am Stadlerhof in Wilhering bei Linz ist man auf Weihnachtsfeiern gut vorbereitet. Und das seit über einem Jahr. Bereits im Vorjahr hatte man die Idee geboren, Outdoor-Weihnachtsfeiern anzubieten, und dafür reichlich Equipment besorgt. Bloß: Letztes Jahr fielen alle Firmenfeiern dem Lockdown zum Opfer. Heuer soll es klappen, ist Betreiberin Margit Stadler-Schauer überzeugt. Ihr Konzept: "Wir planen die Weihnachtsfeier indoor in unserem Vierkanthof. Sollte es aber mit Corona weiter Probleme geben, ...