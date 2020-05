In Deutschland wird es vorerst keine Autokaufprämie geben. Ökonomen bezeichnen sie als "Unsinn". Auch für Österreichs Autozulieferer gibt es dringlichere Probleme zu lösen.

In der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 ging das Konzept auf. Mit einer staatlichen Abwrackprämie für ältere Automodelle beim Kauf eines neuen wurde in Deutschland, aber auch Österreich der Neuwagenverkauf kräftig angekurbelt. Eine Wiederholung dieses Modells in der aktuellen Coronakrise, in ...