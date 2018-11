Warten auf den Schnee: "Nervös sind wir schon"

Touristiker, Seilbahner, Skiindustrie und Skilehrer sehnen den Winterbeginn herbei.

Kommt er? Und wann? Die Sehnsucht nach Schnee prägt die Vorsaison in Österreichs Wintersportgebieten. In Kaprun sinnierten Branchenvertreter aus Tourismus, Skiindustrie, Bergbahnen und Skischulen über die entscheidende Frage: Wann wird es endlich Winter? Etwas nervös sei man schon, erklärte Hannes Parth, langgedienter Seilbahnchef aus Ischgl und stellvertretender Branchensprecher in der Wirtschaftskammer. "Die Schneekanonen stehen bereit, aber wir können sie nicht einschalten." Dabei bräuchte es nicht viel. Ab minus zwei bis drei Grad könne man "ganz anständig Schnee machen". In drei, vier Tagen könne ein ausreichend großes Pistenangebot geschaffen werden, selbst in größeren Skigebieten. 600 Mill. Euro hat die Branche heuer in Komfort- und Qualitätsverbesserungen investiert, davon 114 Mill. Euro in Anlagen für die Beschneiung.