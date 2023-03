Österreich sticht im Europavergleich durch hohen Teilzeitanteil und geringe Arbeitsbeteiligung von Frauen und älteren Personen heraus.

Noch nie wurden in Österreich so viele Arbeitskräfte gesucht wie heute - und eine Verbesserung der Lage ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Demografisch bedingt wird die Zahl der Menschen im Haupterwerbsalter in den nächsten Jahrzehnten deutlich abnehmen. Zudem hält der Trend zur Teilzeit in Österreich an. Im Jahr 2022 nahm die Zahl der Menschen in Teilzeit um sieben Prozent zu, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.

Längst sind es nicht mehr nur gut ausgebildete Fachkräfte, die ...