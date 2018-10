Warum China in Afrika die Nase vorn hat

Europa sei dabei, seine Chancen in Afrika zu verspielen, sagt Professor Hodu aus Kamerun. Doch Österreich könnte zum Vermittler zwischen EU und Afrika werden.

China wird in Afrika immer mehr aktiv. Ist da ein Wettlauf um Einfluss im Gang? Yenkong Ngangjoh Hodu: Ich sehe es eher so, dass Afrika eine zweite Option hat. Die Welt hat sich verändert, sie wird multipolar. China kann Afrika bieten, was der Kontinent braucht und will. Chinesische Unternehmen investieren und finanzieren Straßenbauprojekte wesentlich günstiger als Europa. Damit schaffen sie Arbeitsplätze. Es gibt gemeinsame Interessen, das ist eine Win-win-Situation, von der beide Seiten etwas haben. Das hätte Europa schon längst tun sollen.