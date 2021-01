Warum das Zahlen direkter und europäischer werden soll

Bargeldloses Zahlen ist auf dem Vormarsch. Bisher ist der Bereich fest in der Hand von US-Firmen. Jetzt will Europa dagegenhalten.

Noch ist Österreich ein Land der Bargeldzahler, aber der Trend zu bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten nimmt stetig zu. Im Jahr 2020 wurden in Österreich 5,4 Milliarden Transaktionen durchgeführt, davon rund drei Milliarden in bar und jeweils rund eine Milliarde Transaktionen per Karte oder direkt von einem Konto zum anderen.

"Österreich ist noch ein Bargeldland, aber wir bewegen uns stark in Richtung einer Hybrid-Zahlungsverkehrslandschaft", sagt Stefan Augustin, der in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zuständige Direktor für Zahlungsverkehr. Augustin schätzt, dass etwa ...