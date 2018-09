Warum der Herbst heuer heiß wird

Die Metaller-Lohnverhandlungen dürften zum Showdown zwischen Gewerkschaften und Industrie werden. Die Arbeitnehmer kündigen indessen "Vergeltung" für das einseitig beschlossene Arbeitszeitgesetz an.

September ist nicht nur in der Landwirtschaft die Zeit der Ernte beziehungsweise des Erntedanks. Auch in anderen Branchen geht es in diesen Tagen darum, die Früchte der Arbeit einzufahren und für den Winter vorzusorgen.

Am 20. September (Donnerstag) ist es bei der Metallindustrie so weit. In der alljährlichen rituellen Auseinandersetzung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern um die Verteilung der im Vorjahr erzielten Gewinne nehmen die Metaller-Lohnverhandlungen einen besonderen Platz ein. Die hier erzielten Abschlüsse dienen traditionell als Richtschnur für alle nachfolgenden Kollektivverträge (KV).