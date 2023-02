Warum der Salzburger Kranbauer Palfinger an seinem Russland-Geschäft festhält

Ein Verkauf der drei Werke und zwei Joint Ventures ist für Palfinger-Chef Andreas Klauser keine Option. "Da wären wir russischer Willkür ausgesetzt."

Trotz zuletzt immer heftigerer Kritik hält der Salzburger Kranbauer Palfinger an seinem Russland-Geschäft fest. "Proaktiv planen wir keinen Ausstieg", betonte Palfinger-Chef Andreas Klauser am Freitag bei der Vorlage der Jahreszahlen 2022. Man werde die Entwicklung weiter analysieren und abwarten. "Es liegt ja nicht nur in unseren Händen. Die Gefahr einer Zwangsverstaatlichung besteht", betonte Klauser. Wolle man verkaufen, wäre man zudem von russischer Willkür abhängig. "All diese Provokationen werden wir also sicher nicht machen. "

Drei eigene Werke für ...