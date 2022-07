Warum der Umstieg von Gas auf Öl nicht nur umweltschädlich, sondern auch schwierig ist

Öl statt Gas verbrennen, bevor man stillsteht: Das prüfen derzeit bereits viele Unternehmen. Doch es fehlt an allem - Brennern, Öltanks, Bewilligungen und nicht zuletzt womöglich Öl. Der größte Lieferant Kasachstan fällt vorerst aus.

Österreichs größte Molkerei am Laufen zu halten, indem man von Gas auf Öl umstellt, das hatte Berglandmilch-Chef Josef Braunshofer vor wenigen Wochen im SN-Gespräch noch ausgeschlossen: "Kommt es zu einem Gas-Ausfall, steht unser Betrieb, inklusive der Abholung der Milch von den Bauern." Anders klingt das am Mittwoch. "Wir prüfen den Umstieg", sagt Braunshofer. An jenen Standorten, an denen zwei Kessel den Wasserdampf fürs Sterilisieren und Pasteurisieren erzeugen - etwa in Aschbach oder Klagenfurt -, soll jeweils einer von Gas auf ...