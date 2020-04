Die Lufthansa-Gruppe pokert mit vier Regierungen über die Spielregeln für milliardenschwere Staatshilfen. Als Druckmittel bringen die Verhandler jetzt auch eine Insolvenzvariante ins Spiel.

In die Verhandlungen um eine Staatshilfe für die angeschlagenen Fluglinien der Lufthansa-Gruppe mit der AUA ist Bewegung gekommen. Am Dienstagvormittag ließ die Meldung über eine angebliche Einigung zwischen Regierung und Fluglinie die Lufthansa-Aktien deutlich steigen. An der Börse notierten die ...