Warum Gold jetzt weniger glänzt

Gold gilt in stürmischen Zeiten als sichere Anlage, damit steigen die Preise. Aber derzeit scheint diese Regel außer Kraft, der Preis ist im Keller.

Gold ist nicht nur in Form von Schmuck oder Goldbarren ein erfreulicher Anblick. Auch Anlegern vermittelt es als Bestandteil eines Portfolios aus unterschiedlichen Veranlagungsformen und Wertpapieren in der Regel Sicherheit - vor allem in instabilen Zeiten und gerade dann, wenn die anderen Anlageklassen Verluste produzieren.

Schon seit Jahrhunderten dient Gold daher als Absicherung, Anleger sprechen auch von einem sicheren Hafen. Gründe, sein Geld (so vorhanden) in Sicherheit zu bringen, gab es in den vergangenen Monaten genug. Der Ausbruch ...