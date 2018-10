Warum ist das Tanken so teuer?

Die Spritpreise steigen seit Monaten. Es gibt Logistikprobleme und Ausfälle bei Raffinerien.

Die Preise für Benzin und Diesel waren in der jüngeren Vergangenheit die Preistreiber Nummer eins in Österreich. Monat für Monat kletterten die Preise im Jahresabstand praktisch um zweistellige Prozentsätze nach oben, im September zum Beispiel waren es fast 14 Prozent und Treibstoffe waren nach Berechnungen der Statistik Austria für ein Fünftel des gesamten Preisauftriebs von zuletzt zwei Prozent verantwortlich. Tanken war zuletzt vor vier Jahren so teuer wie heute - im Oktober 2014.