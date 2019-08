In Zeiten des Klimaschutzes steigt der Bedarf an sinnvollen Alternativen zum Fliegen. Aber mit den Kampfpreisen von Billigfliegern kommt die Bahn kaum mit. Warum das so ist und warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen.

Fliegen ist nicht so billig und Bahnfahren nicht so teuer, wie man denkt. Wer Gepäck eincheckt, ist schnell 60 bis 80 Euro los. Wer zu bestimmten Tageszeiten oder an Feiertagen oder Wochenenden verreist, kommt oft nicht an günstige Tickets. Andererseits ...