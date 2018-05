Die Autoren des "Goldreports 2018" blicken tief in die Glaskugel. Bestenfalls könnte sich der Goldpreis vervierfachen, sagen sie. Könnte.

Eine Epoche geht zu Ende, wir stehen vor einer dreifachen Zeitenwende. In dieser Zeit der Unsicherheit dürften sich viele Menschen wie schon oft in der Vergangenheit auf zeitlose beständige Werte konzentrieren. Der wichtigste davon ist an den Finanzmärkten schon seit Jahrhunderten das Gold.